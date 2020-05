Kunst und Kultur

17:19 Uhr | 06.05.2020

Unterstützung für Kulturinstitutionen

500 Masken für Museumsmitarbeiter

Die Schneidereien der Hamburgischen Staatsoper und des Deutschen Schauspielhauses haben 500 Gesichtsmasken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Museen angefertigt. Staatsopernintendant Georges Delnon hat die Atmenschutzmasken heute gemeinsam mit Kultursenator Carsten Brosda an die Kulturinstitutionen übergeben. Weitere Masken sollen an das Staatsarchiv und die Bücherhallen gehen. „Dass die Museen nun schrittweise wieder öffnen, stimmt uns hoffnungsvoll. Deshalb freuen wir uns, den Hamburger Museen mit den Gesichtsmasken die Hand zu reichen und uns mit Ihnen solidarisch zu zeigen“, so Staatsopernintendant Delnon.