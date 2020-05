Gesellschaft

15:59 Uhr | 05.05.2020

144 Personen in stationärer Behandlung

Corona-Infektionen: 4.855 bestätigte Fälle

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg ist mittlerweile auf 4.855 gestiegen. Im Vergleich zu Montag sind das lediglich 12 zusätzliche Fälle mit einer Covid-19-Erkrankung. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks sprach angesichts dieser Zahlen heute von einer sehr moderaten Entwicklung. Laut Gesundheitsbehörde können rund 3.900 zuvor positiv getestete Personen mittlerweile als wieder genesen betrachtet werden. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bei 171 Personen in Hamburg die Covid-19-Infektion als Todesursache festgestellt worden. 144 Corona-Fälle werden derzeit in Hamburger Krankenhäusern behandelt, 52 Personen davon auf der Intensivstation.