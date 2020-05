Blaulicht

15:27 Uhr | 05.05.2020

Zwei Biker schwer verletzt

Motorradfahrer kollidiert mit PKW

In Wandsbek sind heute morgen zwei Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Auf dem Ölmühlenweg in Richtung Rodigallee rutschte einer der beiden Motorradfahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der zweite Motorradfahrer krachte dabei in das andere Motorrad. Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurden beide Biker mit schweren Verletzungen an Rücken und Sprunggelenk ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.