Stadtgespraech

13:52 Uhr | 05.05.2020

Senat gibt weitere Lockerungen bekannt

Hagenbecks Tierpark darf wieder öffnen

Nachdem der Tierpark Hagenbeck aufgrund der Corona-Pandemie über sechs Wochen geschlossen bleiben musste, darf er nun wieder öffnen. Das gab der Senat heute bekannt. Allerdings muss der Zoo bei der Wiedereröffnung strikte Kontakt-, Hygiene- und Abstandsregeln beachten und hat dazu ein umfangreiches Konzept entwickelt. So sollen in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung nur 1.000 Besucher gleichzeitig auf das Gelände gelassen werden. An besonders beliebten Gehegen sollen die Besucher zudem nur in einer Richtung vorbeigehen können. Einige Attraktionen, wie das Streichelgehege, das Orang-Utan-Haus oder das Tropen-Aquarium bleiben allerdings weiterhin geschlossen.