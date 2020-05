Gesellschaft

12:28 Uhr | 05.05.2020

Parkscheinpflicht für Ausgehviertel

Bewohner-Parkzonen im Schanzen- und Karoviertel

Im Schanzen- und Karolinenviertel gibt es seit heute zwei Anwohner-Parkzonen. Mit der neuen Parkscheinpflicht soll die Parkplatzsuche der rund 13.000 Bewohner erleichtert werden. Anwohnerparkausweise können für 25 bis 30 Euro Jahresgebühr beantragt werden. Alle Besucher, die in den Ausgehvierteln parken wollen, dürfen von 9 bis 24 Uhr höchstens bis zu drei Stunden parken und müssen eine stündliche Parkplatzgebühr in Höhe von zwei Euro zahlen. Gewerbetreibende erhalten für 250 Euro pro Jahr eine Ausnahmegenehmigung für ihre Fahrzeuge. Ursprünglich sollten die Parkzonen bereits seit Mitte April gelten. Wegen der Corona-Krise treten die Regelungen erst jetzt in Kraft.