19:14 Uhr | 04.05.2020

VLHGS warnt vor Überforderung aller schulischen Akteure

Schulöffnungen: Brandbrief an Schulbehörde

Für die Abschlussklassen gibt es bereits seit einer Woche Präsenzunterricht, kombiniert mit Fernunterricht. Die Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien sieht noch große Herausforderungen und warnt in einem Brief vor der Überforderung aller schulischen Akteure. Am Telefon ist Christian Gefert, Vorstand der VLHGS.

Die Schulbehörde wies die Kritik des Schulleiterverbandes als überzogen und nicht nachvollziehbar zurück. Die Behauptungen entsprächen (in Vielem) nicht dem, was die Schulleitungen der Behörde in vielfachen regelmäßigen Schaltkonferenzen direkt mitteilen. Die Schulleiter hätten ihre vielfältigen Aufgaben gut im Griff und die Schulen seien unter den derzeit schwierigen Bedingungen der sukzessiven Öffnung der Schulen auf einem guten Weg.