17:20 Uhr | 04.05.2020

"Angeklagte offenbar mit Sturmgewehr bewaffnet"

Prozess gegen IS-Witwe gestartet

Vor dem Hamburger Oberlandesgericht hat am Montag der Prozess gegen die Witwe des IS-Mitglieds Denis Cuspert begonnen. Der 35-jährigen Omaima A. wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Menschenhandel vorgeworfen. Anfang 2015 soll sie gemeinsam mit ihren Kindern ihrem Mann nach Syrien gefolgt sein und sich dort dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Über ihren Anwalt ließ sie heute zum Prozessauftakt eine Mitgliedschaft in der Terrormiliz bestreiten. Nachdem ihrer Rückkehr nach Deutschland hat die Angeklagte drei Jahre in Neugraben-Fischbek gelebt, bis sie im September 2019 verhaftet wurde. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.