Kunst und Kultur

09:52 Uhr | 04.05.2020

Karos Kultur-Stream-Tipps für diese Woche

Citykompass aus dem Homeoffice

In diesen Zeiten, in denen es so wichtig ist, gemeinsam alleine zu sein, hat Karo sich für diese Woche auf die Suche begeben nachdem besten Hamburg-Kultur-Streams, damit euch Zuhause nicht die Decke auf dem Kopf fällt!