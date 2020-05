Sport

07:48 Uhr | 04.05.2020

Mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs

HSV und FC St. Pauli bereiten Quarantäne vor

Der HSV und der FC St. Pauli bereiten sich auf eine Mannschafts-Quarantäne vor. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, bereiten sich die beiden Hamburger Profi-Clubs so für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesligen vor. Demnach überlege der FC St. Pauli, die Quarantäne in einem Hamburger Hotel zu verbringen. Der HSV prüfe die Unterbringung für die Zeit auf dem HSV-Campus. Am Mittwoch soll die Entscheidung fallen, wann und unter welchen Bedingungen der Spielbetrieb der Ersten und Zweiten Liga wieder aufgenommen werden kann.