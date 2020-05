Gesellschaft

15:08 Uhr | 03.05.2020

Corona-Infektionen in Hamburg

Nur drei weitere Fälle

Am Sonntag ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hamburg um nur drei weitere Fälle gestiegen. Damit hat die Hansestadt nun insgesamt 4.834 gemeldete Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 zu verzeichnen. Laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts haben davon rund 3.700 Personen die Krankheit bereits überstanden. 165 Personen sind bisher an den Folgen einer COVID-19-Infektion verstorben.