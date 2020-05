Blaulicht

15:48 Uhr | 02.05.2020

Mehrere Personen schwer verletzt

Familiendrama in Lurup

Nachdem einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Lurup sind am Freitagabend mehrere Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 49-jähriger Mann zunächst auf seine von ihm getrennt lebende Frau eingestochen und dann den gemeinsamen 10-jährigen Sohn mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen haben. Anschließend soll er die Wohnung angezündet haben. Der Junge erlitt schwerste Verletzungen und wurde in eine Spezialklinik geflogen. Auch die 40-jährige Mutter schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls schwer verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die gemeinsame 12-jährige Tochter des Paares soll durch das Rauchgas schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sein. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da bisher noch kein Familienmitglied befragt werden konnte, dauern die Ermittlungen der Mordkommission an.