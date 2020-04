Politik

18:48 Uhr | 30.04.2020

Treffen der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel

Weitere Corona-Lockerungen beschlossen

Spielplätze, Museen, Ausstellungen und Zoos dürfen unter strengen Hygieneregeln wieder öffnen. Das geht aus dem heutigen Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten hervor. Auch sollen Gottesdienste unter Auflagen wieder zugelassen werden. Jedes Land entscheidet selbst über die genauen Termine. Die Kontaktbeschränkungen gelten zunächst weiterhin. Hamburgs Erster Bürgermeister sagte heute in Berlin, man dürfe die Strategie, die erfolgreich ist, jetzt nicht verlassen. Und diese Strategie bestünde darin, dass wir schrittweise vorgehen und dass wir kontrolliert vorgehen, so Tschentscher. Ein weitergehendes Paket zu Schul- und Kitaöffnungen und zum Sport soll am 06. Mai besprochen werden. Näheres zur Gastronomie wurde heute nicht bekannt gegeben, darüber soll auch erst nach dem 06. Mai beraten werden.