Gesellschaft

15:05 Uhr | 30.04.2020

47 Versammlungen angemeldet

1. Mai-Demonstrationen in Corona-Zeiten

Die Demonstrationen am 1. Mai werden in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung nur unter besonderen Vorkehrungen stattfinden. Die Hamburger Polizei gab bekannt, dass sich bis Mittwoch 47 Versammlungen und Aufzüge angemeldet hatten. Ein Großteil der Antragsteller wartete am Donnerstagmittag jedoch noch auf eine Genehmigung. Die rechtsextreme Demonstration in Harburg wurde hingegen bereits verboten, wie das Verwaltungsgericht gestern bestätigte. Die Demonstrationen seien nur zulässig, sofern sie aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sind. Der DGB verzichtet zum ersten Mal seit seiner Gründung 1949 auf eine Demo auf der Straße. Der DGB Hamburg sendet unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ um 10.30 Uhr eine rund 20-minütige Online-Kundgebung über seine Homepage