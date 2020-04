Gesellschaft

14:31 Uhr | 30.04.2020

"Fast alle Branchen betroffen"

Zahl der Arbeitslosen stark gestiegen

Alarm schlägt auch die Agentur für Arbeit. Die Corona-Krise trifft den Arbeitsmarkt massiv. Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im April so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. So sind nun 77.518 Hamburger ohne Job - das ist laut Agentur für Arbeit ein Anstieg innerhalb eines Monats um fast 11.000. Auch die Zahl der Kurzarbeiter ist extrem gestiegen: So arbeite aktuell mehr als jeder vierte sozialversicherungspflichtige beschäftigte Arbeitnehmer in Kurzarbeit.