Politik

14:19 Uhr | 30.04.2020

Eltern fühlen sich im Stich gelassen

LEA Hamburg: Offener Brief an die Politik

In einem offenen Brief hat sich der Landeselternausschuss Hamburg an die heute tagenden Ministerpräsidenten gewandt. So fühlen sich Eltern von der Politik im Stich gelassen und in ihrem Fürsorgerecht bevormundet. Aussagen, Kitas noch monatelang geschlossen zu lassen, führen zu Verunsicherung und Ratlosigkeit. Laut einer LEA-Umfrage sprechen sich 50 % der Eltern für eine schrittweise Rückkehr zum Regelbetrieb aus, 20% möchten den aktuell eingeschränkten Betrieb beibehalten und ca. 28% wollen eine sofortige Rückkehr zum Regelbetrieb. Der LEA Hamburg fordert ein möglichst bundesweites Konzept vorzulegen, welches das weitere Vorgehen klärt.