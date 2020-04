Wirtschaft

13:24 Uhr | 30.04.2020

"Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt voll erfasst"

Zahl der Arbeitslosen stark gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist aufgrund der Corona-Krise stark angestiegen. Das teilte die Agentur für Arbeit heute mit. So waren im April rund 77.500 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 11.000 oder 16,5 Prozent mehr als noch im März. Im Vergleich zum April des Vorjahres stieg die Arbeitslosigkeit um 23,5 Prozent. Damit verzeichnet die Agentur für Arbeit die höchste Arbeitslosigkeit seit zehn Jahren. Die Arbeitslosenquote stieg zum März um einen Prozentpunkt auf 7,3 Prozent. Die Corona-Pandemie habe den Arbeitsmarkt voll erfasst, so der Chef der Arbeitsagentur Sönke Fock. Die Arbeitslosenmeldungen erstreckten sich über alle Berufsgruppen. Besonders zahlreich waren laut Agentur für Arbeit jedoch Arbeitnehmer aus der Lagerwirtschaft, der Gastronomie, aus Verkaufsberufen sowie Büro- und Sekretariatskräfte, Köche und Reinigungskräfte. Zudem hat rund ein Drittel der Hamburger Unternehmen mittlerweile Kurzarbeit angemeldet.