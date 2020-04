Blaulicht

12:57 Uhr | 30.04.2020

Hamburger Feuerwehr im Einsatz

Poppenbüttel: Ölfilm auf Alsterlauf

Passanten haben am Vormittag einen Ölfilm auf dem Alsterlauf in Poppenbüttel entdeckt. Die Hamburger Feuerwehr rückte an, um die weitere Ausbreitung des Öls durch aufblasbare Barrieren zu verhindern. Zwar sei das Öl biologisch abbaubar, trotzdem wurde es vorsorglich von der Hamburger Feuerwehr abgesaugt. Das Öl soll laut Feuerwehr bei Kabelbohrarbeiten ausgetreten sein. Die Polizei hat gemeinsam mit der Umweltbehörde die weiteren Ermittlungen übernommen