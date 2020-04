Politik

08:16 Uhr | 30.04.2020

Kultur soll trotz Corona-Krise weiter gefördert werden

Koalitionsverhandlungen gehen weiter

SPD und Grüne haben am Mittwoch ihre Koalitionsverhandlungen im Rathaus fortgesetzt. Dabei ging es um die Schwerpunkt-Themen Kultur und Wissenschaft. Beide Parteien waren sich einig, dass der Bereich Kultur trotz der Corona-Pandemie weiter gefördert werden soll. Die Erfahrung zeige, dass man einen städtischen Haushalt in der Krise nicht durch Einsparungen im Kulturetat sanieren könne, so Kultursenator Carsten Brosda. Man wolle die Projekte, über die schon seit längerem gesprochen worden sei, nun auch gemeinsam umsetzen. So solle nun unter anderem das „Haus der digitalen Welt“ verwirklicht werden, bei dem es sich um eine Kombination aus Zentralbibliothek, Volkshochschule und digitaler Kommunikation handelt. Auch das Modernisierungsprogramm der Museen solle fortgesetzt werden.