Stadtgespraech

16:05 Uhr | 29.04.2020

Angeklagter habe von der Vergasung gewusst

Stutthof-Prozess: Kriminalbeamter sagt aus

In der Hauptverhandlung gegen den 93-jährigen ehemaligen SS-Wachmann Bruno D. hat heute ein Kriminalbeamter ausgesagt. Von Juni bis August 2018 hatte er den Angeklagten mehrere Male vernommen. Dabei ging es um die Erinnerungen an ein sogenanntes Frauenlager im KZ Stutthof, welches der Angeklagte von seinem Wachturm aus gesehen haben soll. Auch soll im Lager bekannt gewesen sein, dass Juden vergast würden. Davon habe der Angeklagte in einer der Vernehmungen gesprochen. Am kommenden Montag soll die Verhandlung fortgeführt werden. Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen vorgeworfen.