Stadtgespraech

15:45 Uhr | 29.04.2020

42 Soldaten unterstützen Pflegeheime in Hamburg

Bürgermeister bedankt sich bei der Bundeswehr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute Bundeswehrsoldaten in einem Seniorenpflegeheim in Wellingsbüttel besucht. Gemeinsam mit Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks bedankte sich der SPD-Politiker für den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten in der Corona-Krise. Seit Ausbruch der Pandemie gelten vor allem in den Pflegeeinrichtungen besonders strikte Hygienemaßnahmen. Eine enorme Herausforderung für das Personal.