Stadtgespraech

10:45 Uhr | 29.04.2020

Digitales Festprogramm im Livestream

Planetarium feiert 90-jähriges Jubiläum

Morgen feiert das Planetarium Hamburg sein 90-jähriges Jubiläum. Da das Planetarium aufgrund der Corona-Pandemie derzeit geschlossen ist, soll es stattdessen ein digitales Festprogramm mit einem kostenlosen Livestream geben. Ab 14 Uhr können alle Interessierten auf der Website des Planetariums kostenlos an einem digitalen Rundgang durch den Wasserturm, über die Aussichtsplattform, bis in den Sternensaal teilnehmen. In den kommenden Wochen soll es auf der Website zudem Live-Streams von Konzerten, Shows und anderen Veranstaltungen geben. Hier kann der Livestream verfolgt werden: https://www.planetarium-hamburg.de/de/planetarium-live