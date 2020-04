Politik

07:29 Uhr | 29.04.2020

Vierstufiger Wiedereinstieg geplant

Gemeinsamer Fahrplan für Kita-Öffnungen

Die Familienminister der Länder haben sich gestern Abend mit der Bundesregierung auf einen gemeinsamen Fahrplan für den Wiedereinstieg in die Kindertagesbetreuung geeinigt. So sollen die Kitas in vier Stufen langsam wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Dabei soll die aktuell bestehende Notbetreuung zunächst auf eine erweiterte Notbetreuung ausgeweitet werden. Anschließend soll ein eingeschränkter Regelbetrieb und schließlich die Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb erfolgen. Während des behutsamen Wiedereinstiegs, müsse das Infektionsgeschehen jedoch kontinuierlich beobachtet und immer wieder neu bewertet werden. Konkrete Termine für den Beginn der einzelnen Phasen stehen daher noch nicht fest und sollen in den einzelnen Bundesländern jeweils abhängig vom Infektionsgeschehen festgelegt werden.