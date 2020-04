Stadtgespraech

18:23 Uhr | 28.04.2020

In Hamburg vorerst nicht möglich

Autokino trotz Corona?

1933 eröffnete das erste Autokino. Bis vor kurzem waren die Leinwände unter freiem Himmel nur noch eine romantische Erinnerung. Doch jetzt in Zeiten von Corona, in denen wir auf Theater, Kinos und Konzerte verzichten müssen, erlebt das Autokino wieder ein Comeback. Denn gleich mehrere Veranstalter hier in Hamburg planen dieses besondere Event an verschiedenen Standorten.