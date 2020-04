Stadtgespraech

16:30 Uhr | 28.04.2020

24 weitere seit Montag

4.682 Corona-Fälle in Hamburg

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg ist am Dienstag auf 4.682 gestiegen. Im Vergleich zu Montag sind das 24 zusätzliche Fälle mit einer Covid-19-Erkrankung. Allerdings können laut Hamburger Senat rund 3.300 zuvor positiv getestete Personen als wieder genesen betrachtet werden. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bei 147 Personen in Hamburg die Covid-19-Infektion als Todesursache festgestellt worden. 181 Corona-Fälle werden derzeit in Hamburger Krankenhäusern behandelt.