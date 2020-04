Verkehr

13:25 Uhr | 28.04.2020

Sternschanze und Karoviertel

Zwei neue Bewohnerparkgebiete ab 5. Mai

Ab dem 5. Mai treten im Schanzenviertel und im Karoviertel zwei neue Bewohnerparkgebiete in Kraft. Das hat der Hamburger Senat heute bekannt gegeben. Demnach gilt in den Zonen eine Parkscheinpflicht für Besucher, von der Anwohner mit einem Ausweis ausgenommen sind. Die Bewohnerparkausweise können online oder direkt beim Landesbetrieb Verkehr beantragt werden. Eigentlich hätten die beiden neuen Gebiete bereits ab dem 15. April in Kraft treten sollen. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise war es jedoch zu Verzögerungen gekommen.