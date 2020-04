Stadtgespraech

11:51 Uhr | 28.04.2020

Nach COVID-19-Pause zunächst 200 Roller nutzbar

E-Scooter von Lime wieder verfügbar

Der E-Scooter-Anbieter Lime nimmt nach mehrwöchiger COVID-19-Pause wieder teilweise den Betrieb auf. Ab sofort stehen Nutzern in Hamburg 200 Elektroroller zur Verfügung. Das gab das US-amerikanische Unternehmen heute bekannt. Zum Neustart führe Lime außerdem verstärkte Hygienemaßnahmen ein. So sollen Mitarbeiter Mundschutz und Handschuhe tragen und die Scooter vor Bereitstellung gründlich desinfizieren. Hamburg ist in Deutschland die dritte Stadt, die den Betrieb wieder aufnimmt. Vor der Coronapause mitte März war Lime mit 25.000 Rollern bundesweit Marktführer.