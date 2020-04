Blaulicht

11:38 Uhr | 28.04.2020

Mehrere Männer festgenommen

Illegales Glücksspiel in Mehrfamilienhaus

In Wandsbek hat die Polizei in der vergangenen Nacht mehrere Männer festgenommen. Sie hatten sich offenbar in einem Mehrfamilienhaus zu einer illegalen Glücksspielrunde getroffen und dabei auch gegen das Corona-Kontaktverbot verstoßen. Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen, um den Polizeibeamten den Zutritt zu ermöglichen. Daraufhin flohen die Männer in den Garten, wo sie von zivilen Polizisten vorläufig festgenommen wurden. Im Haus stellte die Polizei zudem eine größere Menge Bargeld sicher.