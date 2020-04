Politik

19:02 Uhr | 27.04.2020

Thema Schulpolitik im Fokus

SPD und Grüne setzen Koalitionsgespräche fort

Nach ihrem Treffen am Donnerstag haben SPD und Grüne ihre Koalitionsgespräche heute fortgesetzt. Dabei ging es um das Thema Schulpolitik. Im Vergleich zu anderen Verhandlungsbereichen, sei man sich heute überwiegend einig gewesen, so Schulsenator Ties Rabe. SPD und Grüne wollen unter anderem mehr und schnellere Digitalisierungen, die Fortführung des Schulfriedens und den Ausbau der Förderung für sozial-schwierige Schulen vorantreiben. Außerdem werden sich die finanziellen Folgen der Corona-Krise nicht auf den Schul-Etat auswirken, das betonten beide Parteien heute. SPD und Grüne wollen die Gespräche möglichst bis zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause am 24. Juni abschließen.