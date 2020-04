Stadtgespraech

15:49 Uhr | 27.04.2020

Hauptverhandlung gegen Bruno D.

Stutthof-Prozess: Mediziner sagen aus

In der Hauptverhandlung gegen den 93-jährigen ehemaligen SS-Wachmann Bruno D. haben heute zwei Mediziner ausgesagt. Dabei ging es um die Einschätzung eines Experten zu einer Fleckfieber-Epidemie im KZ Stutthof. Dieser waren 1944 mutmaßlich viele tausend Häftlinge zum Opfer gefallen. Außerdem diente ein Rechtsmediziner des UKE als Sachverständiger zu Fragen im Zusammenhang mit Tötungen durch Giftgas sowie Tod durch Verhungern. Am kommenden Mittwoch soll die Verhandlung fortgeführt werden. Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen vorgeworfen