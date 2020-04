Gesellschaft

13:40 Uhr | 27.04.2020

Sozialsenatorin skizziert Maßnahmen

Auf dem Weg zu Kitaöffnungen

Sozialsenatorin Melanie Leonhard hat zusammen mit NRW-Familienminister Stamp erste Maßnahmen für Kitaöffnungen skizziert. In einem Gastbeitrag im Spiegel nennen sie als Voraussetzung hygienische Präventionsmaßnahmen wie Händewaschen, gründliche Lüftung und Reinigungsmaßnahmen. Einen Kita-Betrieb wie vor der Coronakrise könne es aber nicht geben. Stattdessen setzen die beiden Minister auf räumlich voneinander getrennte Kleingruppen und angepasste Tagesabläufe. Notwendige Hygieneregeln sollen spielerisch erlernt und verinnerlicht werden. Mit dem Aufbau der Gruppen in wöchentlichen Schritten könne so vielen Kindern wie möglich schon vor den Sommerferien wieder Zugang zu frühkindlicher Bildung ermöglicht werden.