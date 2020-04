Gesellschaft

13:07 Uhr | 27.04.2020

Veranstalter werten Aktion "leere Stühle" als Erfolg

Gastro-Protest soll am Freitag weitergehen

Die Veranstalter der Demonstration „leere Stühle“ werten ihren Aktionstag vom vergangenen Freitag als großen Erfolg. Der Protest der Gastronomen soll auch kommenden Freitag stattfinden. Laut „Leaders Club“ allerdings nur digital, dafür aber größer und kreativer. Alleine auf dem Hamburger Rathausmarkt hatten Restaurantbesitzer und Hoteliers am Freitag mit 420 leeren Stühlen auf ihre Situation in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Bundesweit waren es laut dem „Leaders Club“ 30.000 Stühle in 80 Städten. Nach Informationen des „Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes“ droht jedem dritten Betrieb im Gastgewerbe die Schließung.