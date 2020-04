Kunst und Kultur

11:17 Uhr | 27.04.2020

Diese Streams bringen euch gut durch die Woche zuhause

CityKompass aus dem Homeoffice

Wir bleiben weiterhin zuhause! In dieser Woche hat Laura euch daher die besten Streams rausgesucht, mit denen ihr euch die Zeit zuhause ein bisschen versüßen könnt. Musikalisch wird es mit Passenger, der für euch sein beliebtes Wohnzimmerkonzert gibt, außerdem rockt die Band Abramowicz im Rahmen von "United We Stream" für euch im Molotow. Das Planetarium bringt euch dieses Mal zu seinem großen Jubiläum den Sternenhimmel per Stream nach Hause und "Kulturona- das krisensichere Format aus dem Uwe" sendet live für euch von der Reeperbahn.