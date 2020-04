Gesellschaft

08:27 Uhr | 27.04.2020

Unterrichtsbeginn für die ersten Schüler

Schulbetrieb wird langsam hochgefahren

Ab heute wird der Schulbetrieb in Hamburg langsam wieder hochgefahren. Den Anfang machen Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 9 und 10 sowie Abiturientinnen und Abiturienten. Für sie beginnt nun wieder der reguläre Unterricht. Laut Schulbehörde soll der Unterricht jedoch zunächst in kleineren Lerngruppen stattfinden. Auf dem Schulweg und in den Pausen wird das Tragen einer Maske empfohlen.