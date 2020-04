Gesellschaft

08:24 Uhr | 27.04.2020

Neue Verordnung in Kraft getreten

Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV

Ab heute gilt in Hamburg eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften und auf Wochenmärkten. Hintergrund ist eine neue Verordnung, die Bürgermeister Peter Tschentscher bereits am vergangenen Dienstag angekündigt hatte. Heute tritt diese nun in Kraft. Um den Bedarf an Masken zu decken, bieten viele Drogeriemärkte an ihren Eingängen nun günstige Masken an. Aber auch selbst genähte Masken sind erlaubt. Die Masken sind eine Ergänzung zum Abstandsgebot, das nach wie vor gilt.