Gesellschaft

17:48 Uhr | 26.04.2020

47 mehr als am Vortag

Corona: 4636 Fälle in Hamburg

Aktuell werden 180 Hamburger wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär in Krankenhäusern behandelt. Das gab der Senat am Sonntag bekannt. 180 Erkrankte, sieben weniger, als am Vortag. 59 von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. 47 neue Coronafälle hat die Gesundheitsbehörde gemeldet, insgesamt haben sich somit 4636 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Rund 3200 Hamburger sind laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen wieder genesen. Die Gesundheitsbehörde geht insofern von noch rund 1300 infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern aus. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin sind zum jetzigen Stand 133 Personen in Hamburg an einer COVID-19-Infektion gestorben.