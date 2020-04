Wirtschaft

15:54 Uhr | 26.04.2020

Warnung der IG Metall Küste

70 Prozent der Betriebe von Kurzarbeit betroffen

Die IG Metall Küste warnt vor zunehmender Kurzarbeit in Norddeutschland. Fast 70 Prozent der Betriebe im Organisationsbereich der Gewerkschaft, darunter die Metall- und Elektroindustrie, die Stahlindustrie oder Textilbranchen, seien von Kurzarbeit betroffen oder planten diese in nächster Zeit. Das ergab eine Befragung der IG Metall Küste, die 485 Firmen mit rund 190.000 Beschäftigten aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein erfasst. Mit Blick auf die globalen Märkte sei mit keiner raschen Erholung zu rechnen, so die Gewerkschaft. Sie fordert deshalb, dass Unterstützungen für Unternehmen auch bei den Beschäftigten ankommen sollten.Denn diese seien auf Aufstockungen durch die Arbeitgeber oder den Gesetzgeber angewiesen.