Gesellschaft

18:57 Uhr | 24.04.2020

Moscheen bleiben auch während des Fastenmonats geschlossen

Ramadan in Corona-Zeiten

Gotteshäuser sind auch in Hamburg seit vielen Wochen geschlossen. Während in einigen Bundesländern bereits Öffnungen in Aussicht gestellt wurden, gibt es in Hamburg noch keine konkreten Angaben darüber, wann Kirchen und Moscheen wieder besucht werden dürfen. Für Muslime heißt das: der Fastenmonat Ramadan, der gerade begonnen hat, dürfte so ganz anders ausfallen als sonst. Denn nicht nur das traditionelle Freitagsgebet in den Moscheen muss in diesem Jahr ausfallen.