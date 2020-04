Gesellschaft

17:31 Uhr | 24.04.2020

Mobile Spendenannahme an der Rindermarkthalle

So trotzt Hanseatic Help der Coronakrise

Weil die Zentrale Annahmestelle von Hanseatic Help derzeit geschlossen ist, hat die Hilfsorganisation nun eine mobile Spendenannahme an der Rindermarkthalle organisiert. Denn langsam leeren sich die Regale in der Halle in der Großen Elbstraße, so Hanseatic Help-Geschäftsführerin Claudia Meister im Interview. Am Sonntag können bestimmte Spenden zwischen 11 und 15 Uhr per "Drive Through-Verfahren" an der Rindermarkthalle abgegeben werden. Außerdem bietet Hanseatic Help auf gemeinsamesache.org eine Plattform für Nachbarschaftshilfe.