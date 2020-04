Politik

15:29 Uhr | 24.04.2020

Justiz fährt Betrieb schrittweise wieder hoch

Verhandlungen per Videokonferenz

In ersten Bereichen werden die Corona-Maßnahmen langsam und schrittweise wieder gelockert. So auch in der Hamburger Justiz. Ab Mai soll der Betrieb dort unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen langsam wieder hochgefahren werden. So sollen zum Beispiel wieder mehr Verhandlungen stattfinden. Die Verhandlungssäle sind unter anderem mit Abstandsaufklebern und Desinfektionsmittel ausgestattet worden. Es wird aber auch verstärkt auf digitale Formate wie die Verhandlung per Videokonferenz gesetzt. So sollen bis Sommer insgesamt 16 Verhandlungssäle mit umfangreicher Videotechnik ausgebaut werden.