Gesellschaft

13:37 Uhr | 24.04.2020

Warmes Mittagessen für alle Kinder

Kitas stellen Mahlzeit zur Verfügung

Obwohl der Regelbetrieb in Hamburger Kitas derzeit eingestellt ist, kann künftig auch für Kinder, die derzeit nicht betreut werden, eine Mahlzeit pro Tag in den Kitas abgeholt werden. Das gab die Sozialbehörde heute bekannt. So soll sichergestellt werden, dass allen Kindern auch während der Corona-Krise ein warmes Mittagessen zur Verfügung steht. Die Kosten übernimmt die Sozialbehörde. Die genauen Regelungen und Abläufe sollen in den kommenden Tagen abgestimmt werden. Ein warmes Mittagessen ist üblicherweise in der regulären, beitragsfreien Kita-Betreuung enthalten.