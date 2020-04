Politik

07:29 Uhr | 23.04.2020

Bürgerschaftssitzung am Mittwoch

Nachtragshaushalt in Höhe von 1 Milliarde Euro

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am Mittwoch für einen Nachtragshaushalt in Höhe von 1 Milliarde Euro für das Jahr 2020 gestimmt. Davon sollen 800 Millionen Euro zur Finanzierung des Hamburger Schutzschirms genutzt werden. Weitere 200 Millionen Euro sollen jeweils zu Hälfte in ein neues Investitionsprogramm und ein neues Darlehensprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise fließen.