07:19 Uhr | 23.04.2020

Forderung der Stadt Hamburg

Warburg Bank soll 160 Mio. Euro zahlen

Nach dem sogenannten Cum-Ex Skandal fordert die Stadt Hamburg nun doch Steuern in Höhe von 160 Millionen Euro von der Warburg Bank zurück. Laut Medienberichten gehe es dabei um die Erstattung der Kapitalertragsteuer aus Cum-Ex-Geschäften für die Jahre 2007-2009, inklusive Zinsen. Vor einem Monat war die Bank vor dem Bonner Landgericht dazu verurteilt worden, insgesamt 176 Millionen Euro an den Staat zurückzuzahlen und hatte daraufhin Revision eingelegt. Die Warburg Bank selbst war in dem Prozess nicht angeklagt, aber daran beteiligt.