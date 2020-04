Gesellschaft

12:24 Uhr | 22.04.2020

Seit heute auch für Kinder von Alleinerziehenden

Ausweitung der Kitanotbetreuung

Seit heute gilt die Kitanotbetreuung in Hamburg auch für Kinder von alleinerziehenden Berufstätigen. Die Sozialbehörde hatte am Montag bekanntgegeben, dass für die Betreuung keine speziellen Anträge nötig seien. Bisher durften coronabedingt nur Kinder von Eltern mit systemrelevanten Jobs in die Kindertagesstätten. Bund und Länder hatten am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass es in den Kitas vorerst weiterhin keinen Normalbetrieb geben wird.