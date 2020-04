Blaulicht

07:21 Uhr | 22.04.2020

Feuer auf Golfanlage bei Pinneberg

Hotel "Peiner Hof" abgebrannt

Das Hotel „Peiner Hof“ auf einer Golfanlage in Prisdorf bei Pinneberg ist gestern Abend abgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits komplett in Flammen. Die 100 Einsatzkräfte konnten das Gebäude daher nicht mehr retten, sondern nur noch ablöschen. Durch starke Windböen war das Feuer zeitweise auf ein benachbartes Reetdachhaus übergesprungen, konnte hier jedoch schnell eingedämmt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Verletzt wurde niemand, da sich keine Personen in den Gebäuden aufhielten. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.