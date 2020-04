Blaulicht

17:05 Uhr | 21.04.2020

Ein Bauarbeiter im Krankenhaus

Farmsen: Bagger beschädigt Gasleitung

Auf einer Baustelle in Farmsen hat ein Bagger am Morgen eine Gasleitung beschädigt. Durch den Wind wurde das Gas in Richtung der angrenzenden Wohngebiete getragen. Die Anwohner wurden daher angewiesen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Einer der Bauarbeiter kam mit dem ausströmenden Gas in Kontakt und erlitt in Folge dessen ein sogenanntes Inhalationstrauma. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr führte umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durch. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.