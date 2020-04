Gesellschaft

16:27 Uhr | 20.04.2020

Gedenkveranstaltung wegen Corona-Pandemie abgesagt

75. Gedenktag der Kinder am Bullenhuser Damm

Zum 75. Jahrestag der Ermordung der Kinder vom Bullenhuser Damm haben Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt und Kultursenator Carsten Brosda einen Kranz an der Gedenkstätte in Rothenburgsort niedergelegt. Die für heute geplante Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag musste auf Grund der Covid-19-Epidemie abgesagt werden. SS-Männer hatten in dem Schulgebäude in Rothenburgsort am 20. April 1945 unter anderem 20 jüdische Kinder getötet. Das NS-Regime wollte dadurch die medizinischen Tuberkulose-Versuche an den Kindern vor den anrückenden britischen Truppen verschleiern. Die ehemalige Schule mit dem Rosengarten ist heute Gedenkstätte für die Kinder vom Bullenhuser Damm.