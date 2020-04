Gesellschaft

13:26 Uhr | 20.04.2020

Nun auch für Kinder von alleinerziehenden Berufstätigen

Ausweitung der Kitanotbetreuung

Die Sozialbehörde weitet die Kitanotbetreuung in Hamburg in dieser Woche weiter aus. So dürfen alleinerziehende Berufstätige ihre Kinder ab Mittwoch wieder in die Kita bringen. Das bestätigte ein Sprecher der Sozialbehörde gegenüber Hamburg 1. Es seien weder spezielle Formulare noch Anträge nötig. Bisher durften coronabedingt nur Kinder von Eltern mit systemrelevanten Jobs in die Kindertagesstätten. Im Schnitt kamen die Kitas so auf drei Kinder pro Einrichtung.