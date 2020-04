Blaulicht

08:34 Uhr | 20.04.2020

Ladengeschäft ausgebrannt

Feuer in Steilshooper Straße

In der Steilshooper Straße in Barmbek hat es in der Nacht in einem Ladengeschäft gebrannt. Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Barmbek, der in einer Wohnung über dem Laden wohnt, hatte den Brand bemerkt und seine Kollegen alarmiert. Durch die starke Rauchentwicklung, war den Bewohnern des Hauses der Weg durch das Treppenhaus versperrt worden. Unter Atemschutz und mit Rettungsleitern konnten insgesamt fünf Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Die Geretteten mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren 60 Kräfte der Feuerwehr Hamburg im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.