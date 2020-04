Stadtgespraech

14:32 Uhr | 19.04.2020

Positiv auf Corona getestet

80-jähriger Onkologie-Patient verstorben

Auf der Intensivstation des UKE ist am Sonnabend ein 80-jähriger Patient mit fortgeschrittenem, bösartigen Blutkrebs und Covid-19 verstorben. Das teilte das UKE heute mit. Er gehörte zu den Patientinnen und Patienten, die in der vergangenen Woche positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet wurden. Ob die COVID-19-Infektion todesursächlich war, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Am Mittwoch vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich insgesamt 40 Patienten und Mitarbeiter der UKE-Krebsstation mit COVID-19 infiziert hatten.