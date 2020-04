Gesellschaft

13:55 Uhr | 18.04.2020

Zahl der Genesenen nimmt kontinuierlich zu

Insgesamt 4.297 Corona-Fälle in Hamburg

Heute ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hamburg um 102 weitere Fälle gestiegen. Damit hat die Hansestadt nun insgesamt 4.297 gemeldete Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 zu verzeichnen. Laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts haben davon rund 2.400 Personen die Krankheit bereits überstanden. Aktuell befinden sich 251 Hamburgerinnen und Hamburger aufgrund einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, von denen 79 Personen intensivmedizinisch betreut werden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Hamburg bisher 90 Personen an den Folgen einer COVID-19-Infektion verstorben.